مؤسسة حياة كريمة تواصل توزيع مواد غذائية بمحافظة الإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرا، خلال قيام مؤسسة حياة كريمة، بتوزيع عدد كبير من صناديق المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية، بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "وصل الخير".

وقال الدكتور محمد ترك، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إنه المبادرة تواصل توزيع الآلاف من صناديق المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة وصل الخير لأهالينا في القرى الأكثر فقرًا حيث تم استقبال 10000 صندوق مواد غذائية حتي الآن.

وأضاف منسق المبادرة بمحافظة الإسماعيلية، أن التوزيع اليوم تم ضمن قافلة وصلت المحافظة وضمن عدة قوافل لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعًا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع.

وأشار "ترك"، أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع المليون كرتونة ضمن قوافل وصل الخير في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعًا علي الفئات الأولى بالرعاية وقبل وخلال شهر رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة.

وأضاف "ترك"، أن توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية يأتي إيمانا من مؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر إحتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة عن طريق فرق الرصد والمتطوعين في القرى المدرجة والغير مدرجة في المبادرة ليستفيد بها الأسر الأولى بالرعاية.