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لاتفيا: أنفقنا ثلث ميزانيتنا الدفاعية على تقديم المساعدة لأوكرانيا

الخميس، 14 أبريل 2022 01:06 م
لاتفيا: أنفقنا ثلث ميزانيتنا الدفاعية على تقديم المساعدة لأوكرانيا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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أعلن الرئيس اللاتفي، إيجيلس ليفيتس، أن بلاده أنفقت ثلث ميزانيتها الدفاعية خلال الشهرين الأخيرين على تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال ليفيتس في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "إننا في لاتفيا قد أنفقنا ثلث ميزانيتنا الدفاعية السنوية خلال الشهرين الأخيرين لمساعدة أوكرانيا في بناء قدرتها العسكرية".

وتوجه يوم أمس رؤساء كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا على متن القطار إلى كييف. وزاروا خلال جولتهم في أوكرانيا قرية بوروديانكا بمقاطعة كييف، كما أجروا لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

 


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