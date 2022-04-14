سول (أ ش أ)

قالت وكالة اقتناء الأسلحة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إنها ستبدأ مشروعا بقيمة 110 مليار وون (89. 8 مليون دولار) العام المقبل لتطوير جهاز ليزر لإزالة الذخائر غير المنفجرة بأمان بحلول 2027؛ بهدف تطوير جهاز ليزر متنقل لتفجير وإزالة الذخائر غير المنفجرة بأمان عن بعد، من أجل التخلص من الممارسات التي تستغرق وقتا طويلا والأكثر خطورة عند إزالة المتفجرات.