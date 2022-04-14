وأفاد مسؤولون كوريون -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- بأن اللجنة الفرعية للسياسة والتخطيط التابعة لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي (DAPA) وافقت على المشروع وخطط لإجراء دراسة جدوى وتنسيق قضايا الميزانية مع الوكالات ذات الصلة.

وأشار المسؤولون إلى أن الجهاز المتصور سيستخدم أشعة الليزر لاختراق سطح المتفجرات لإحراق البارود أو إحداث تفجير منخفض المستوى لإزالتها بأمان، وعند اكتمال تطويره، يخطط الجيش الكوري لنشره في وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة (EOD) في جميع فروع الخدمة.