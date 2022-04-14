وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 318 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و352 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.