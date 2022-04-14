أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 148 ألفا و443 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و979 ألفا و61 إصابة.
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 318 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و352 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.
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