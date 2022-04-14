كندا تنشر قوات فى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

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قررت الحكومة الفيدرالية الكندية نشر أفراد من قواتها المسلحة في بولندا في مهمة إنسانية لدعم اللاجئين الأوكرانيين، الذين فروا من العملية العسكرية الروسية .

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند خلال إعلان في قاعدة ترينتون للقوات الكندية اليوم الخميس إن المهمة ستساعد "في ضمان حصول الأوكرانيين الفارين من الحرب على أفضل دعم ممكن".

وأضافت: "ستواصل قواتنا المسلحة الكندية تكثيفها وتقديم ملاذ آمن والترحيب بأذرع مفتوحة بشعب أوكرانيا".

وسمحت أناند لما يصل إلى 150 جنديا بالانضمام إلى المهمة، لكن سيتم نشر حوالي 100 فقط في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يساعدوا في معالجة اللاجئين، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الطبي.

وقالت أناند إن غالبية القوات ستأتي من إدمونتون وكينجستون في أونتاريو، وسيتم نشرها من ترينتون في الأيام المقبلة.

تأتي المهمة استجابة لطلب من الحكومة البولندية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة التدفق الكبير للأوكرانيين الفارين من الحرب ، ويتم تنفيذها كجزء من عملية إعادة التأكيد التابعة لحلف الناتو، وهي مهمة ردع عسكرية في أوروبا الشرقية.

وفر أكثر من 4.7 مليون أوكراني إلى الدول المجاورة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير. أكثر من نصف هؤلاء - ما يقرب من 2.7 مليون – فروا إلى بولندا.