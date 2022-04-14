كبسولة × القانون.. خللى بالك فى حاجات ممكن تمنعك من السفر؟

كتب إيهاب المهندس

بعض الأشخاص يتوجهون للفسحة أو للعمل في الخارج، وقد لا يتمكنون من مغادرة البلاد لعدة أسباب قد يجهلوها في بعض الأحيان، سنرصدها خلال التقرير التالي ومنها...

ـ أن يكون الشخص المسافر مدرج على قوائم الممنوعين من السفر لملاحقته أمنيا، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجود على ذمة أحد القضايا.

ــ ان يكون المسافر بحوزته مبالغ مالية ضخمة.

ــ حيازة المسافر على كميات كبيرة من الأدوية.

ــ عدم تأدية الخدمة العسكرية، أو الحصول عل إذن من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم في سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهم بشكل نهائي.

ـ حيازة المسافر أدوية مدرجة في جدول المخدرات، ولا يملك تقارير طبية لصرف هذا العلاج.