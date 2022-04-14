قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف يومى السبت والأحد لصيانة المُغذيات

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف يومى السبت والأحد خلال الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات، حيث تقرر قطع الخدمة يوم السبت 16 أبريل عن قرى (الكوم الأحمر، أبو سليم، رياض باشا ، شريف باشا) ، ويوم الأحد 17 أبريل عن قرية رياض باشا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.