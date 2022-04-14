اليوم السابع
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قراران جمهوريان بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات تنموية واستصلاح واستزراع بالمنيا

الخميس، 14 أبريل 2022 09:47 ص
قراران جمهوريان بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات تنموية واستصلاح واستزراع بالمنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 127 لسنة 2022 بتخصيص 165 ألفا و337 فدانا (يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

نشرت الجريدة الرسمية القرارين في عددها الصادر اليوم الخميس.

 


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