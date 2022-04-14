قاتل ابن خالته بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس ارتكابه الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل ابن خالته بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليه، أنه لم يقصد قتله، وذكر أنه أصابه خلال محاولة المجني عليه فض مشاجرة بينه وبين شقيقه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شقيق المتهم، وذكر أنه خلال تشاجره مع شقيقه المتهم، بسبب خلافات بينهما، في لحظة تواجد الضحية، ومحاولته فض النزاع والاشتباك بينهما، أصابه المتهم بطعنة مما أسفر عن مقتله.

وناظرت جهات التحقيق جثة القتيل، وتم نقلها إلى المشرحة لتنفيذ قرار النيابة العامة بتشريحها، وتولت التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر، بسبب خلافات بينهما، وتورط أحدهما في قتل ابن خالته، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلاف محاولته فقض المشاجرة بدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.