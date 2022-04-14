فيديو .. إنطلاق الدورة الرمضانية الأولى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية الأولى لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام سعودى والكابتن أحمد الكاس والكابتن عبدالفتاح الجارم نجم نادى الاتحاد السكندرى وافتتحت المباريات بمباراه بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية واعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية .

وأبدى الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية بمشاركة الشباب وبرئاسة المهندس محمد قبيصى رئيس اللجنة ، وهى أولى أنشطة اللجنة، وإن النقابة تفتح أبوابها لكافة الشباب فى النقابة للمشاركة فى جميع أنشطتها وليس فقط الأنشطة الترفيهية .

ومن جانبه قال الكابتن أحمد الكأس، نجم نادى الاتحاد السكندرى السابق، أنه سعيد لمشاركته افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين ومن أعمار مختلفة وإنه مستعد للمشاركة فى كافة الأنشطة التى سيخوضها نقابة المهندسين بالإسكندرية وكافة الأنشطة الرياضية .

وتقام المبارايات تحت إشراف لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى رئيس اللجنة، كما تقام الدورة بنظام المجموعات على أن يتكون كل فريق من عدد 7 لاعبين ( 5أساسي، 2 احتياطي ) و يسمح بمشاركة طلاب كليات الهندسة بالاسكندرية وبعدد 2 لاعبين غير مهندسين لكل فريق .

كما تمنح النقابة جوائز مالية وعينية للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى و أصحاب الجوائز الفردية.