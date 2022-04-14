فوائد الصيام فى رمضان لصحتك.. أبرزها يقوى مناعتك

كتبت فاطمة خليل

الصيام في رمضان يجلب الشعور بالامتنان والطمأنينة إلى الذهن علاوة على بعض الفوائد الصحية الرائعة أيضًا، نتعرف فى هذا التقرير على فوائد الصيام فى رمضان لصحتك، بحسب موقع "health".

فوائد الصيام في رمضان



1. يساعد على فقدان الوزن



تحدث تغيرات مختلفة في أجسامنا عندما لا نأكل لفترة طويلة، على سبيل المثال، تتغير مستويات الهرمونات في أجسامنا مما يجعل الوصول إلى الدهون المخزنة أكثر سهولة جنبًا إلى جنب مع بدء عمليات الإصلاح الخلوي.

علاوة على ذلك، تنخفض مستويات الأنسولين في الجسم بشكل ملحوظ، مما يحفز حرق الدهون كما أنه يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل ويعزز عملية التمثيل الغذائي وهي طريقة فعالة لفقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة.

2. يصبح جسمك أكثر شباباً



أثبتت الأبحاث أيضًا أن الصيام يقلل الالتهاب والأضرار التأكسدية في أجسامنا، وكلاهما يفيد عملية الشيخوخة علاوة على ذلك ، فإنه يحسن بشكل خاص عدد لا يحصى من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب المختلفة، بما في ذلك الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول وعلامات الالتهاب وضغط الدم.

3. يساعدك على التركيز..

الصيام يساعد في صحة الدماغ ويزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة مع حماية الدماغ من التلف.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الصيام قد يثبت أنه يقي من بعض الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر"

4. يزيل سموم الجسم

الابتعاد عن الطعام لفترة من الوقت يقوي أمعاءك ويساعد فى عملية تطهير ذاتي للأمعاء تزيل السموم من الجسم.

5. يقوي المناعة

إذا ثبت أنه يزيد من معدل الأيض مما يؤدي بدوره إلى خفض مستويات السكر في الدم.

الصيام لمدة شهر يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم ويقلل من كمية الكوليسترول الضار و من المعروف أن كل هذه الأشياء تعزز جهاز المناعة.