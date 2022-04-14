غلق 7 منشآت طبية بدون ترخيص وضبط 65 أنبوبة اختبار منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة بحملات رقابية مكبرة على المنشأت الطبية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بالإدارة والوحدة الصحية بمركز ومدينة المحمودية.

وأسفرت الحملات عن ضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديره خريج ليسانس آداب وتم تحرير محضر بانتحال صفة طبيب وتم ضبط 65 أنبوبة اختبار منتهية الصلاحية، كما تم ضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديره خريج معهد فني صحي وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأسفرت الحملات أيضا عن تنفيذ 7 قرارات غلق لمنشات طبية خاصة وتشميعها بالشمع الأحمر و تحرير إنذار مخالفات شروط الترخيص لمستشفي وعيادة خاصة.