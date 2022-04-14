غرفة السياحة: التأشيرات الافتراضية والترانزيت للعمرة يهدد بضياع حقوق المعتمرين

كتب محمد أسعد

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب علي المواطنين المصريين وايهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية .

وذكرت الغرفة في بيان لها أن ذلك يأتي بعد استمرار إعادة عدد من المواطنين المصريين من المطارات والمنافذ لاستكمال الإجراءات تطبيقا لقانون بوابة العمرة المصرية، وأكدت الغرفة أن أمس الأربعاء لم يتمكن عدد من المواطنين من السفر في عدة مطارات بالقاهرة والمحافظات المختلفة خاصة بصعيد مصر لعدم اكتمال إجراءات سفرهم للعمرة وعادوا من المطارات، جاء ذلك الإجراء في إطار الجهود المشتركة والمستمرة بين لجان وزارة السياحة والسلطات المختلفة بالمطارات خاصة إدارة الجوازات لتنظيم سفر المعتمرين تنفيذًا لقانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا والذي يمنع السفر للعمرة إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وحقوق المعتمرين.

وتبين أن هناك عدد من السماسرة والوسطاء اوهموا بعض المواطنين بامكانية السفر لاداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية و ايضا رحلات الترانزيت بعيدا عن بوابة العمرة المصرية مما تسبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم اداء العمرة، وأعربت الغرفة عن أسفها خاصة وأن معظم هؤلاء المواطنين من البسطاء مما يهدد بضياع أموالهم وحقوقهم.

وتؤكد غرفة شركات السياحة انها سوف تقوم برصد هذه الحالات وتحديد المتسبب في خداع المواطنين وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصا على حقوق المواطنين وسمعة شركات السياحة الجادة، وتناشد الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة البعد عن السماسرة والوسطاء، كما تؤكد أنها ستبذل أقصى جهد لمواجهة كافة أشكال النصب على المواطنين ومخالفة القانون المنظم لعمل بوابة العمرة المصرية.