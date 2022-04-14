اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عقوبات بريطانية على عضو مجلس إدارة نادى تشيلسى يوجين تانينباوم

الخميس، 14 أبريل 2022 06:03 م
عقوبات بريطانية على عضو مجلس إدارة نادى تشيلسى يوجين تانينباوم نادى تشيلسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت بريطانيا عقوبات على عضو مجلس إدارة نادي تشيلسى الإنجليزى، يوجين تانينباوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس:" لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة في التاسع من مارس الماضي في أراضي مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية (كييف).


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

تشيلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة

الخميس، 14 أبريل 2022 05:25 م

رئيس وزراء أوكرانيا بحث مع مدعى الجنائية الدولية ضرورة التحقيق فى جرائم الحرب

الخميس، 14 أبريل 2022 05:16 م

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف بلدات حدودية عبر طائرات مروحية.. وتخلى سكان بلدتين

الخميس، 14 أبريل 2022 05:15 م

البنتاجون: ابتعاد سفن روسية شمال البحر الأسود عن السواحل تجنبًا لاستهدافها

الخميس، 14 أبريل 2022 05:51 م

موعد مباراة برشلونة ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الخميس، 14 أبريل 2022 05:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة