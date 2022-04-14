طقس غد مائل للحرارة نهاراً بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 11