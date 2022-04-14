ضبط 1474 قضية تموينية بينها غش تجارى وحجب سلع غذائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط (1474) قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1474) قضية تموينية متنوعة من بينهم (15) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (79,948 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف" – 28800 عبوة سلع غذائية – 7500 لتر سولار - 120 طن أسمنت – 55 طن حديد تسليح) ، (392) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 2 طن أسمنت - 25,920 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 15085 قطعة مستلزمات طبية – 38550 بيض مائدة – 124 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز").

كما ضبطت الحملات الأمنية (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (31 قضية دقيق مدعم "تجميع –تصرف" – 122 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 25 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 98 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 10 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 44 قضية توقف عن الإنتاج –279 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (44,350 طن دقيق مدعم "تصرف"– 1,450 طن دقيق مدعم "تجميع" – 3640 رغيف – 162 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (327,218 طن – 28800 عبوة سلع غذائية – 162 بطاقة تموينية ذكية – 124 عبوة سجائر - 3640 رغيف – 15 إسطوانة بوتاجاز – 7500 لتر سولار – 15085 قطعة مستلزمات طبية – 38550 بيض مائدة).

ونجحت الحملات في ضبط ( 100 طن أسمنت – 55 طن حديد تسليح) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (6 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (5,19 طن "مكرونة - أرز أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (5,2 طن "دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

ونجحت الحملات في ضبط (33000 بيض مائدة) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، كما تم ضبط ( 28800 عبوة سلع غذائية "مختلفة الأنواع") بدون بيانات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج ، وضبط (7500 لتر سولار) تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة (مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات) بمحافظة كفرالشيخ .

كما ضبطت الحملات الأمنية في ضبط (1,48 طن "لحوم مجمدة – مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (1,4 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية .

كما نجحت الحملات الأمنية في ضبط (23 طن مخللات - ملح طعام) معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (12,5 طن "مكرونة – تمور مُجففة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة .

وتمكنت الحملات في ضبط ( 3 طن منظفات صناعية "صابون سائل") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية ، كما ضبط (2,5 طن "مبيدات زراعية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى – 4744 عبوة مخصبات زراعية منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الزراعى – 4 ماكينة خط إنتاج تغليف وتعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.