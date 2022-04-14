اليوم السابع
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ضبط 11 ألف وحدة زريعة بلطى محملة على سيارة بالبرلس

الخميس، 14 أبريل 2022 10:22 م
ضبط 11 ألف وحدة زريعة بلطى محملة على سيارة بالبرلس ضبط سيارة محملة بالزريعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة جامبو محمل عليها 11 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم.

كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

 

ضبط زريعة بلطي بكفر الشيخ
ضبط زريعة بلطي بكفر الشيخ

 

ضبط زريعة بلطي
ضبط زريعة بلطي

 

ضبط سيارة محملة بالزريعة
ضبط سيارة محملة بالزريعة

 


كفر الشيخ

بحيرة البرلس

زريعه

شرطة المسطحات

صيد جائر

صيادين

حملات تموينية

ثروة سمكية

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