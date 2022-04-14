اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه

الخميس، 14 أبريل 2022 11:32 م
ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه مخدر الحشيش
كتب محمد إبراهيم

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية)، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية تم استهدافه، وضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام مبلغ مالى – هاتف محمول)بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات  تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫680٫000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً).

الحشيش

غسل اموال

وزاره الداخليه

مخدر الحشيش

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