صور.. حملات ليلية للنظافة وتركيب الأنترلوك والبلدورات الجديدة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظ كفر الشيخ حملات نظافة ليلة ورفع المخلفات، والرصف بالأنترلوك، وانشاء مطابق صرف صحي، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيداً بالمشاركات المجتمعية للتجميل والتطوير التي تشهدها مدن كفر الشيخ، خاصة مدينة دسوق.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا،برفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال تجهيز وتركيب بلدورات جديدة بمدخل النرجس ،بعد توسعة للطريق، تمهيداً لبدء أعمال رصف مدخل مدخل النرجس وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2022م.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، استمرار أعمال حملات النظافة والإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى،بالإضافة إلي قيام قسم الكهرباء بصيانة أعمدة الإنارة بأحياء المعمل وأبو دشيش والمشرفي وشارع مسجد السلام بالمدينة.

وأشرف على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، على صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة والتوابع .

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال النظافة اليومية الفترة المسائية وازاله الاتربه من جانب البلدورات بشارع المستشفى ومتابعة خطوط سير المعدات بالمدينة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالتعاون مع إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية ، والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض، وأسفرت الحملة عن تحرير محري تموين،كما أشرف على حملات النظافة ورفع المخلفات.

وأشاد السيد عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأهالى شارع الكومى الموازى لشارع الجيش، للمشاركة فى أعمال تجميل الشارع ورفع البيارات وانشاء صفايات مطر وتركيب بلاط انترلوك بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع نواب رئيس المدينة أحمد عيسى، وأحمد سلطان ورئيس حى جنوب، فريد حلمي.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال مطابق الصرف الصحي بالشوارع المدرجة برصف الانترلوك بشارع خلف عمارة بعجر، ضمن عملية رد الشيء لأصله، بحضور ابراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندس اسامة طايل، مسئول الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية وباسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،إستمرار رفع كافة المخلفات الصلبة والحشائش بالشوارع الرئيسية والفرعية بكافة شوارع المدينة ونقلها حيث المقالب الوسيط والتخلص منها بمعدات مجلس مدينة بلطيم

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، وتهذيب الأشجار بشكل جمالي وإعادة تأهيلها وزراعتها، كما تابع مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.



استمرارأعمال مطابق الصرف الصحي بالشوارع المدرجه برصف الانترلوك



اعمال التطوير بمصيف بلطيم



اعمال النظافة بمطوبس ليلا



الاعمال الجارية لتركيب الانترلوك



المشاركة المجتمعية تشارك في تجميع حي بدسوق



تركيب الانترلوك بدسوق



تمهيد الطرق بدسوق



حملات على الاسوق بالرياض



حملات ليلية للنظتافة بالبرلس



رفع المخلفات ليلا بمطوبس