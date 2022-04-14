اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 06:24 م
أكرم القصاص
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صندوق النقد: نتوقع انخفاضًا فى معدلات النمو خلال عامى 2022 و2023

الخميس، 14 أبريل 2022 05:52 م
صندوق النقد: نتوقع انخفاضًا فى معدلات النمو خلال عامى 2022 و2023 مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
أ ش أ

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توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2022 و2023، إلا إن النمو بالنسبة لمعظم الدول سيظل في النطاق الإيجابي.


وقالت مديرة الصندوق، في كلمة بخطاب (رفع الستار) ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التي يُعانيها العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة في خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم، ما يُمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.


ونوهت جورجيفا إلى أن الانتعاش العالمي كان قد بدأ يفقد زخمه بالفعل قبل الحرب على أوكرانيا، وعزت ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات المرتبطة بمتحور أوميكرون، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 4.4% لعام 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت التوقعات بشكل كبير بسبب الحرب وتداعياتها، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم والتشديد المالي وعمليات الإغلاق واسعة النطاق والمتكررة في الصين، والتي تُحدث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.


وقالت إن أزمة الحرب في أوكرانيا - المُدمر للاقتصاد الأوكراني - أضافت للعالم أزمة جديدة ألا وهي أزمة الغذاء العالمي لتزيد من الاضطرابات التي تُعاني منها دول العالم وتُرسل صدمات اقتصادية في كافة أنحاء العالم، ونجم عن الحرب عواقب اقتصادية بعيدة المدى لتُصيب مختلف الدول حول العالم بالضعف الاقتصادي، وفي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ولأول مرة منذ سنوات عديدة أصبح التضخم خطرًا واضحًا وقائمًا في العديد من الدول حول العالم.


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صندوق النقد الدولي

روسيا

الأزمة الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا

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