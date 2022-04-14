صحيفة: ارتفاع أسعار عقود الطاقة المتجددة فى أوروبا 30% بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

تمر أوروبا بأزمة الحرب فى أوكرانيا التى تهز اسواق الطاقة المتجددة فى القارة العجوز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اتفاقية شراء الطاقة بنسبة 8.6٪ إلى 57 يورو / ميجاوات ساعة ، وفقًا لتقرير جديد.

وفقًا لمؤشر أسعار الطاقة المتجددة PPA للربع الأول من LevelTen ، والذي يحلل مئات عروض أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في سوق الطاقة ، ارتفعت أسعار PPA الأوروبية بنسبة 27.5٪ في العام الماضي.، تمثل هذه الأسعار متوسط ​​25 % من أسعار PPA لكل سوق أوروبي في سوق الطاقة LevelTen

قال فليمنج سورنسن ، نائب رئيس أوروبا في شركة LevelTen Energy: "أسعار اتفاقية شراء الطاقة تجاوزت الحد الأقصى ، مما يعكس سنوات من انخفاض الأسعار في وقت تحتاج فيه عمليات الاستحواذ إلى التسارع بشكل كبير".

في إسبانيا ، هناك أكثر من 73 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية قيد الإنشاء وربطها بالشبكة ، لكن 18.6٪ فقط حصلوا على تصريح بيئي وبناء ، وفقًا لصاحب العمل للطاقة الشمسية الكهروضوئية UNEF. ارتفعت أسعار الطاقة الشمسية الإسبانية P25 بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي ، وتقف الآن عند 38 يورو / ميجاوات ساعة ، وهو أرخص سعر في القارة بأكملها.

في حالة عقود الطاقة المتجددة طويلة الأجل PPA لطاقة الرياح ، يبلغ السعر في إسبانيا حوالي 43 يورو / ميجاوات ساعة، وفقا لصحيفة "بيريوديكو دي انيريخيا" الإسبانية

كما أدت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة ، التي أججها الصراع في أوكرانيا ، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة ، والتي كانت ترتفع بالفعل منذ شهور بسبب أزمة الطاقة التي بدأت في أوروبا العام الماضي.

وستجابة للتقلبات في أسعار الطاقة ، يرتفع الطلب على اتفاقيات شراء الطاقة بشكل كبير ، حيث يمكن استخدام عقود الطاقة المتجددة طويلة الأجل هذه كأدوات فعالة لتحديد أسعار الكهرباء ، بالإضافة إلى فائدتها الرئيسية: ضمان الطاقة المتجددة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة LevelTen لشركات استشارية للاستدامة الرائدة أن العديد من مشتري الطاقة ما زالوا ملتزمين بأهداف الطاقة المتجددة الخاصة بهم على الرغم من ظروف السوق الديناميكية. أشار 55٪ إلى أن عملائهم ، مشتري الطاقة المتجددة على نطاق واسع ، ملتزمون بشروط الشراء الخاصة بهم ، و 20٪ يقومون بتسريع شروطهم.

ومع ذلك ، فإن شهية المشترين الشرهة لاتفاقيات شراء الطاقة تخلق اختلالًا سريعًا في النمو بين الطلب على مصادر الطاقة المتجددة وتوريد المطورين. هذه تكافح من أجل بناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكنها ليست بالسرعة الكافية بسبب مشاكل سلسلة التوريد والترابط والتحديات التنظيمية.

على سبيل المثال ، تعد إيطاليا ثاني أكبر مركز لعروض اتفاقية شراء الطاقة الأوروبية في سوق الطاقة 27% ، وجعلت عملية التصاريح الشاقة والطويلة في البلاد من الصعب على المطورين البناء بسرعة كافية لمواكبة الطلب.

وغير المشرعون الإيطاليون إجراءات المراجعة البيئية العام الماضي في محاولة لتبسيط العملية وتسريعها ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية هذه التغييرات تنعكس في السوق. ارتفعت أسعار PPA الإيطالية للطاقة الشمسية P25 بأكثر من 23٪ على أساس سنوي ، وتقف حاليًا عند 51.5 يورو / ميجاوات ساعة.

وفي ألمانيا ، يمكن أن تستغرق تصاريح مشاريع الرياح البرية حوالي خمس سنوات لتأمينها ، ولا يتوفر سوى القليل من الأراضي للتطوير. إدراكًا للحاجة إلى تخفيف القيود التنظيمية ، اتخذ المشرعون الألمان خطوات لتبسيط عملية التصريح وتخصيص 2٪ من الأراضي لمشاريع طاقة الرياح. ساعدت الإصلاحات التنظيمية السابقة في تحفيز صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا. ارتفعت أسعار PPA الألمانية للطاقة الشمسية P25 بنسبة 25٪ في العام الماضي ، وتقف الآن عند 60 يورو / ميجاوات ساعة.

قال سورينسن: "نحتاج إلى استخدام جميع الأدوات الموجودة في صندوق الأدوات الخاص بنا لتمكين اتفاقيات شراء الطاقة من التطوير لمساعدة أوروبا على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بشكل أسرع" ، قائلا "نحن وشبكتنا من مستشاري الاستدامة نعمل مع المشترين والمطورين على الابتكارات التعاقدية للتنقل في هذا المشهد الصعب.