شاهد كيف أنقذ محمد صلاح شابا من الإدمان بحملة "أنت أقوى من المخدرات"

كتب مدحت وهبة

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو إعلان إعلان المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وتم تنفيذها من خلال شركة ميديا هب.

تدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي علي عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقي المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح في نهاية الإعلان ممسكا بأيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد اطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك بحضور محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس إدارة اليوم السابع، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وخالد مرسى رئيس قناة اكستر نيوز، والكاتب الصحفي على حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير ومجلس إدارة الدستور، والكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو، والإعلامي محمد على خير، والإعلامي رامي رضوان، والكاتبة الصحفية أماني ضرغام، والإعلامي إسلام الشاطر، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، والإعلاميات دينا شرف الدين، ورانيا هاشم، ودينا شرف، وأيتن شلبى، والفنان سامح الصريطى، وعدد من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلو الوزارات والجهات المعنية.