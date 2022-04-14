شاهد على الجريمة.. تفاصيل إنهاء شخص حياة حماه بعد خلافات مالية بالعمرانية

كتب سليم على

كشف وليد عبد الوهاب المحامى تفاصيل واقعة قيام زوج بإنهاء حياة حماه بعد خلافات مالية بينهما، الواقعة بدأت بعدما قام والد زوجته بإعطائه كارت الفيزا الخاص به لسحب مبلغ، فقام الزوج بسحب مبالغ مالية أكثر من القيمة التي اخبره والد زوجته بسحبها، لافتا إلى أن المجنى عليه كان يعيش مع ابنته وزوجها في ذات الشقة خاصة وأنه اشتراها لابنته، وبعد علمه بما قام به زوج ابنته نشبت بينهما مشادة قام على إثراها زوج ابنته بالتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وينشر "اليوم السابع" سلسلة حلقات "شاهد على الجريمة" طوال شهر رمضان، حيث ترصد شهادات الضباط والمحامين والمعاصرين للجرائم التي شغلت الرأي العام، والتي كان من الصعوبة كشفها، إلا أن دهاء رجال المباحث والكفاءات الأمنية ساهمت بشكل كبير في كشف غموض هذه الجرائم القديمة، التي وقعت على مدار السنوات الماضية.

ونهدف من نشر هذه الجرائم، للتأكيد على أنه لا توجد جريمة كاملة، وأن المجرمين حتماً يقعون في قبضة الأمن مهما طال الوقت، وللوقف على الظروف التي صنعت م أشخاص عاديين مجرمين، ولتنجب الأخطاء وتفاديها، حتى لا يقع أحد فيها ويجد نفسه خلف الأسوار مثلهم.