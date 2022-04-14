"شئون الحرمين": 3000 هدية لمعتمرى رمضان.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الخميس، بتوزيع 3000 هدية على المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة "هديتك بين يديك "، أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وتهدف الحملة إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والعاملين به.

وأوضح رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، كما يطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن، وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.