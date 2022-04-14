"سلمى شبانة" ملكة جمال متلازمة داون فى بورسعيد.. أيقونة رياضية للإرادة والتحدى

بورسعيد محمد فرج

سلمى شبانة تبلغ الثالثة والعشرين من عمرها.. تعد أيقونة رياضية للإرادة والتحدى لذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة أقرانها من متلازمة داون، لأنها تمتلك مواهب متعددة.



وتقول سمية أبوزيد والدة "سلمى" التى تعمل مشرفة لذوى الاحتياجات الخاصة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن لديها 3 فتيات "إسراء" حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق و"الآء"حاسب آلى و"سلمى" صاحبة المواهب المتعددة التى حصلت على لقب أجمل ملكة جمال 2022 لذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون" فى بورسعيد.



ومن جانبها، أكدت أن العزيمة والإرادة والتحدى جعلت "سلمى" خلال مشوارها تنضم للاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية 2008 /2009 وشاركت فى بطولات الأولمبياد 2009 وفى بطولات عديدة على مدار 10 سنوات، لافتة أنها شاركت فى بطولة العالم للأولمبياد الخاص المصرى لذوى القدرات الخاصة التى أقيمت فى "أثينا" باليونان وفازت بالمركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية وتم تتويجها بطلة العالم فى "ألعاب القوى 2011".



وتابعت: أنها حصلت على مركز أول أوسكار فى الفنون الاستعراضية وكأس الاستعراض ودرع الاستعراض لسنوات متعددة وأول لاعبة تحصل على دورة غوص وأول فتاة فى مصر لعبت الكاياك.

وحصلت على المركز الأول فى بطولة الجمهورية لعدة سنوات فى السباحة وفازت بـ2 ذهبية، فضلاً عن حصولها على المركز الأول كرة السلة فى البطولة التى أقيمت فى أبو قير بالإسكندرية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبها أكدت تكريمها من وزير الأوقاف لمشاركتها فى مسابقة القرآن الكريم، كما شاركت بأشغال يدوية بمعارض "صنع فى مصر" من خلال المنتجات التى تقوم بصناعتها بمجهودها وتحت أشراف مشرفات متميزات.



وفى ذات السياق، أكدت أن "سلمى" تمتلك العديد من المواهب، فضلاً عن تفوقها على نفسها وتحدى إعاقتها وأصبحت نموذجاً مشرفا للإرادة والتحدى لمتلازمة داون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يكرمهم بنفسه فى كل البطولات تحفيزا لهم لمزيد من العطاء وحصد البطولات التى تحمل اسم مصر أم الدنيا.



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