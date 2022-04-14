اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 08:51 م
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سقوط عصابة بأسيوط تخصصت فى القتل والسرقة والمخدرات

الخميس، 14 أبريل 2022 08:36 م
سقوط عصابة بأسيوط تخصصت فى القتل والسرقة والمخدرات كلابشات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان اختباء (10 عناصر جنائية من بينهم 9 سبق اتهامهم فى العديد من القضايا من بينها "سلاح، سرقة، مخدرات، قتل") كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وأمكن ضبط باقى المتهمين، وبحوزتهم (4 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ضبط (كميات من المواد المخدرة مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 4 دراجات نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدراجات النارية للترويج. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

 


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اسيوط

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