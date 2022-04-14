وقالت جرينفيلد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، "إنه على الحكومات بدلا من إنكار هذه الممارسات أن تعترف بوقوعها وأن تواجه تأثيرها، ومحاسبة المرتكبين والمسئولين".

وشددت على ضرورة استخدام الأدوات الدبلوماسية كدول منفردة وموحدة، والتأكد من أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب.. مطالبة بتعزيز التوثيق الدقيق والمهني والأخلاقي لهذه الجرائم.