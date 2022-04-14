دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى ضرورة توثيق الجرائم التى ترتكب ضد النساء فى أوكرانيا، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقالت جرينفيلد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، "إنه على الحكومات بدلا من إنكار هذه الممارسات أن تعترف بوقوعها وأن تواجه تأثيرها، ومحاسبة المرتكبين والمسئولين".
وشددت على ضرورة استخدام الأدوات الدبلوماسية كدول منفردة وموحدة، والتأكد من أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب.. مطالبة بتعزيز التوثيق الدقيق والمهني والأخلاقي لهذه الجرائم.
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