"سعاد حسنى" ألهمته.. كيف نفذ المتهم بقتل طالب الرحاب جريمته؟

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام المتهم الرئيسي بقتل طالب الرحاب، ووالد خطيبته حبيبة لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، "اليوم السابع" يعيد نشر اعترافات المتهم أمام النيابة العامة.

واعترف المتهمين خلال نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا " بمقتل طالب الرحاب"، بوقائع الجريمة كاملة، ولحظات قتل الطالببسام أسامة.

وأكد المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، أنه فكر فى قتل خطيب ابنته لمدة 3 أشهر كاملة، بعد توجيه الطالب بسام أسامة السباب والشتائم لابنته وزوجته، وتهديده بفضح أمره بعد علمه بتزوير شهادات وفاة وبطاقة رقم قومى، لهروبه من أحكام قضائية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات قائلا: "أنا فضلت أخطط إزاى أتخلص من بسام فى شقة أجرتها بمدينة الرحاب، وأخدت الفكرة دى من فيلم مصرى بتاع سعاد حسنى وأحمد مظهر اسمه "الجريمة الضاحكة"، لشدة حبى لأفلام سعاد حسنى، والفيلم أوحى لى بفكرة القتل، ومنها أننى أجرت الشقة لأضع بها العفش الزائد عندى، وفعلا أجرتها فى الرحاب باسم صديقى "مصطفى" بمبلغ 4500 جنيه فى الشهر لمدة سنتين، وعملنا عقد وكل ده وأنا فى دماغى أنى هقتل بسام".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.