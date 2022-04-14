وجاء في بيان لمقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 11 ألفا و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا، و254 حالة وفاة، وتعافى 21 ألفا و853 شخصا من الفيروس".

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا وصل حتى الآن إلى 18 مليونا و41 ألفا و927 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 372 ألفا و766 حالة، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأفاد البيان بتسجيل 868 إصابة بكوفيد-19 في العاصمة الروسية موسكو، و17 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بـ604 حالات إصابة و14 حالة وفاة، فيما سجلت ضواحي موسكو 733 حالة إصابة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن في وقت سابق أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال صعبا، مؤكدا أن عبئًا كبيرًا يقع على نظام الرعاية الصحية.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة.