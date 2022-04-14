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روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف بلدات حدودية عبر طائرات مروحية.. وتخلى سكان بلدتين

الخميس، 14 أبريل 2022 05:15 م
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف بلدات حدودية عبر طائرات مروحية.. وتخلى سكان بلدتين أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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اتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا باستهداف بلدات حدودية عبر طائرات مروحية، وأخلت روسيا سكان بلدتين حدوديتين، مجددة اتهام أوكرانيا باستهدافهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس:" لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة في التاسع من مارس الماضي في أراضي مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية (كييف).


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