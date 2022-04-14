اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 10:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: القوات الأوكرانية وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان يهدد بإغراق مدينة

الخميس، 14 أبريل 2022 10:19 م
روسيا: القوات الأوكرانية وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان يهدد بإغراق مدينة اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم

 

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الحديث يدور عن السد على نهر لوغان قرب محطة "أوغليغورسكايا" للطاقة بالقرب من مدينة سفيتلودارسك، موضحا أنه في حال تفجير السد ستكون مدينة سفيتلودارسك وبلدتا ميرونوفسكي ولوغانسكويه وبعض البلدات الأخرى في المنطقة تحت خطر الغرق، ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 15 ألف شخص.

وتابع رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية،  أن ذلك سيلحق الأضرار بكافة الشبكات الحيوية، بما فيها الصرف الصحي وأنابيب المياه والمنشآت لتنقية المياه والمستودعات للمواد الكيميائية، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض المعدية في المنطقة، لافتا إلى أن ما اسمهم - النازيين الجدد في أوكرانيا -  قاموا بوضع ألغام في طريق السيارات العابر للسكك الحديدية في مدينة كونستانتينوفكا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة