روسيا: القوات الأوكرانية وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان يهدد بإغراق مدينة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الحديث يدور عن السد على نهر لوغان قرب محطة "أوغليغورسكايا" للطاقة بالقرب من مدينة سفيتلودارسك، موضحا أنه في حال تفجير السد ستكون مدينة سفيتلودارسك وبلدتا ميرونوفسكي ولوغانسكويه وبعض البلدات الأخرى في المنطقة تحت خطر الغرق، ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 15 ألف شخص.

وتابع رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، أن ذلك سيلحق الأضرار بكافة الشبكات الحيوية، بما فيها الصرف الصحي وأنابيب المياه والمنشآت لتنقية المياه والمستودعات للمواد الكيميائية، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض المعدية في المنطقة، لافتا إلى أن ما اسمهم - النازيين الجدد في أوكرانيا - قاموا بوضع ألغام في طريق السيارات العابر للسكك الحديدية في مدينة كونستانتينوفكا.