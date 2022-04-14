رصف شارع أنور المفتى وتشميع كافيه مخالف فى مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال رصف شارع أنور المفتى بمدينة نصر فى حضور العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، مشيرا أن ذلك يأتى فى إطار خطة إعادة تنظيم وتطوير الشارع وقد تم إزالة الاشغالات والأرصفة المعتدى عليها من مقاهى ومحلات الشارع مع إعادة تنظيم الإنارة بالشارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وفى السياق، شهد حي شرق مدينة نصر في الفترة الأخيرة تحت إشراف العميد أحمد أنور، رئيس الحي أعمال تطوير متنوعة، كما تم تنفيذ إزالة أعمال إنشائية مخالفة واشغالات محل مخالف على سور بمدينة الامل.

وفي إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تم غلق وتشميع كافية شبابيك بشارع حسنى عثمان لادارته بدون ترخيص.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة التواجد الميداني المستمر للتصدي لكافة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة ، والسيارات وتشوه المظهر الجمالي و الحضاري بشوارع الحى، تم تنفيذ أعمال رفع إشغالات وإزالة مخلفات شارع احمد فخرى وجاري رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي