رئيس جامعة أسوان يستقبل سفيرا فرنسا وبلجيكا بالمستشفى الجامعى

أسوان - صلاح المسن

زار اليوم الخميس، الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، مصابي حادث طريق أبوسمبل بالمستشفي الجامعي بأسوان للاطمئنان علي حالتهم الصحية وتقديم لهم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة بمختلف الأقسام، وذلك برفقة مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.



فى إطار متابعة حادث أبوسمبل، وفي ظل توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



كما جارى إجراء عملية جراحية لمصاب بقسم العظام وعملية جراحية لمصاب بقسم التجميل أما باقي المصابين بحالة طيبة ومستقرة، كما تم خروج 7 من المصابين بعد تماثلهم للشفاء.

واستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالمستشفي الجامعي بأسوان السفير الفرنسي والسفير البلجيكي والوفد المرافق لهما وذلك للاطمئنان على حالة المصابين من البلدين.



ووجه السفيران شكرهما لجامعة أسوان وإدارة المستشفي الجامعي باسوان علي الجهود الطبية التي بذلت في استقبال المصابين مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وعلى جانب آخر، قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ومجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى أفجع قلوبنا وقلوب كل المصريين، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.