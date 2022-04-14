اليوم السابع
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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 6 مواطنين لتجنسهم بأخرى أجنبية دون إذن سابق

الخميس، 14 أبريل 2022 10:11 ص
رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 6 مواطنين لتجنسهم بأخرى أجنبية دون إذن سابق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين مصريين وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. 
 
 

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