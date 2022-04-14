رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 6 مواطنين لتجنسهم بأخرى أجنبية دون إذن سابق

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين مصريين وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.