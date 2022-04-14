رئيس الوزراء الكندى: روسيا تهاجم الهوية والثقافة الأوكرانية

أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، إن بلاده تتخذ إجراءات ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بما في ذلك تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب الروسية المزعومة، مشيرًا إلى استهداف مرافق الرعاية الصحية ومحطات القطارات، وقائلًا إن روسيا تهاجم "الهوية والثقافة الأوكرانية".



وأضاف - فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - "هذه كلها جرائم حرب يتحملها بوتين، وكلها أشياء تعتبر جرائم ضد الإنسانية"، منوهًا بأنه يعتقد أنه من "الصواب" استخدام مزيد من الناس كلمة "إبادة جماعية" لوصف تصرفات روسيا في أوكرانيا.



يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن فرض عقوبات جديدة على 33 منشأة دفاعية روسية، وتدل قائمة العقوبات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الكندية على أن العقوبات الجديدة تشمل مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في مدينة كولومنا الذي يقوم بإنتاج المعدات العسكرية بما فيها أنظمة صواريخ "إسكندر" وشركة "كروندشتادت" المصنعة للطائرة بدون طيار وكذلك معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومصنع غاغارين للطيران بمدينة كومسومولسك على نهر آمور ومصنع كورغان لبناء الآلات، ومصنع "إيستوك"، و"مكتب تصميم الهندسة الخاصة" وغيرها.