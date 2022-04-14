اليوم السابع
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دير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط يعتذر عن استقبال الزائرين

الخميس، 14 أبريل 2022 04:26 م
دير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط يعتذر عن استقبال الزائرين دير -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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أعتذر دير الشهيد مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، عن استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين في قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من غدا الجمعة 15 أبريل، وسوف تفتح أبواب الدير أمام الزائرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل.

 

واختتم الأنبا كيرلس افا مينا رئيس الدير في بيان له قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

 

وفى سياق متصل، اعتذر دير السيدة العذراء مريم والقديس ماريوحنا ببريه الفرما  في بيان له عن عدم استقبال الزائرين “الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب” الراغبين فى قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 18 أبريل الجاري ( اثنين الصبخة ).

 

وسوف تفتح أبواب الدير امام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل، واختتم الأنبا مقار رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

 

دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء

 

دير مارمينا العجائبى
دير مارمينا العجائبى

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير مارمينا

دير السيده العذراء مريم

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