دير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط يعتذر عن استقبال الزائرين

كتب: محمد الأحمدى

أعتذر دير الشهيد مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، عن استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين في قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من غدا الجمعة 15 أبريل، وسوف تفتح أبواب الدير أمام الزائرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل.

واختتم الأنبا كيرلس افا مينا رئيس الدير في بيان له قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

وفى سياق متصل، اعتذر دير السيدة العذراء مريم والقديس ماريوحنا ببريه الفرما في بيان له عن عدم استقبال الزائرين “الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب” الراغبين فى قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 18 أبريل الجاري ( اثنين الصبخة ).

وسوف تفتح أبواب الدير امام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل، واختتم الأنبا مقار رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".



دير السيدة العذراء