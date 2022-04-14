وأوضح الكيسي ديكي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن مجموعات تكتيكية أوكرانية يصل عددها لنحو 200 فرد يستقلون 40 آلية عسكرية حاولت اختراق الطوق المفروض عليها بالاتجاه الشمالي الغربي، لافتا إلى تدمير 80 % منها وأسر الباقين .

وقال :"إننا نرى الآن كيف تجري عمليات الاستسلام لعناصر اللواء السادس والثلاثين والوحدات الملحقة به التابع لمشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، استسلام أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية فى ماريوبول للقوات المسلحة الروسية.