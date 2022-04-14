"دمج أصحاب الهمم فى المجتمع" محاضرة بقصر ثقافة الطود بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى الفكرى.



وفى هذا الصدد، عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "دمج أصحاب الهمم في المجتمع" قدمها محمد عبدالموجود مسئول القصر، وتحدث عن تعلیم التلاميذ والطلاب والطالبات من ذوي الهمم ودمج أصحاب الهمم في النظام التعلیمي وتعزیز الثقة وتنمية المدارك لديهم ودمج أصحاب الهمم یعتبر أولویة في مسیرة التنمية والتحدیات والصعوبات الخاصة بدمج أصحاب الهمم، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل وألقى قصيدتى بعنوان" يا سمرة، ترابك يا مصر"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل فانوس رمضان "طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى أداء على سيد محمد وألقى قصيدة "حبيبى أبا القاسم يا رسول الله"، وأعد المركز الحضري أمسية شعرية بعنوان "كل من يهوا الحبيب" للشاعر ياسر حسن، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد على وألقى قصائد "زيتوني، غدوت، الغياب، حلمك، أشياء، قوافل اللغة، أضناني"، وكذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان "حيث تكونين قلبي يكون" للشاعر عبد العزيز جويدة ألقتها وردة إبراهيم، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد علي فضل وألقى قصيدة بعنوان "رمضان يا شهر النصر".

فيما أقامت مكتبة المدامود الثقافية مسابقة ثقافية للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة إدارة ياسر الجيلاني مسئول بالثقافة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي عن "انتصار العاشر من رمضان" قدمها محمد علي مسئول بالقصر، وأكد أن انتصار العاشر من رمضان حرب العزة والكرامة واستطاع جيش مصر ارجاع حقه، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "رجالة الهانم" للمؤلف إبراهيم طعيمة سردتها وردة حسن، وكذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "دع القلق وأبدا الحياة" للدكتور إبراهيم الفقي سردتها حجاجية خيري، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "الصيام" أداء أسماء أحمد.



دمج أصحاب الهمم في المجتمع بثقافة الطود بالأقصر (1)



دمج أصحاب الهمم في المجتمع بثقافة الطود بالأقصر (2)