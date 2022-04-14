دراسة: الحساسية والربو مرتبطان بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الحساسية والربو مرتبطان بأمراض القلب، وقال الباحثون إنه إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بالربو أو الحساسية، فقد تكون في خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، وفقًا لموقع "CNN".

وكان البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عامًا والذين عانوا من اضطرابات الحساسية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا للبحث الذي سيتم تقديمه في المؤتمر الربيعي للكلية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الكورية لأمراض القلب.وقال الباحثون إن أعلى خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم وجد بين المصابين بالربو.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، إلى جانب عدم ممارسة الرياضة ، والسمنة ، والسكري ، والتدخين ، والتاريخ العائلي لمشاكل القلب والأوعية الدموية، كلها عوامل أساسية في الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أعلى مخاطر الربو



قال الباحثون إن دراسات سابقة وجدت أيضًا ارتباطًا بين اضطرابات الحساسية وأمراض القلب.

وفي هذا البحث الأخير اختبر العلماء فرضياتهم باستخدام بيانات عن أكثر من 10000 شخص يعانون من الحساسية الذين شاركوا في مسح مقابلة الصحة الوطنية لعام 2012 ، وهو مسح تقوده الحكومة لسكان الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وجد البحث أيضًا وجود مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و 57 عامًا والذين يعانون من الحساسية.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها ، شجع الباحثون الأطباء على إضافة تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية إلى الفحوصات السريرية للأشخاص المصابين بالربو والحساسية.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة يانج جو، باحث ما بعد الدكتوراه في مستشفى شنتشن بجامعة بكين في الصين: "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الحساسية ، يجب إجراء التقييم الروتيني لضغط الدم والفحص الروتيني لأمراض القلب التاجية من قبل الأطباء لضمان تقديم العلاجات المبكرة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية".

بينما أظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة بين الإصابة بالحساسية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قال طبيب الرئة الدكتور راج داسجوبتا ، الأستاذ المساعد للطب السريري في كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، الذي لم يشارك في الدراسة: "لا يمكننا إظهار العلاقة السببية حقًا ، لكن العلم يُظهر أنها مرتبطة بوسائط مؤيدة للالتهابات ، وهي أشياء تؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم".

فالهيستامين ، على سبيل المثال ، يعزز تدفق الدم إلى المنطقة التي تهاجم فيها المواد المسببة للحساسية ، مما يتسبب في قيام الجهاز المناعي بإرسال أجسام مضادة ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب هذا هو السبب في أن العديد من أدوية الحساسية هي مضادات الهيستامين ، وهي مصممة لمواجهة الاستجابة الالتهابية.

على الرغم من أن الالتهاب هو وسيلة الجسم لمحاربة مسببات الأمراض ، فإن الاستجابة المفرطة أو طويلة الأمد هي عامل أساسي في العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.