حياة كريمة.. الانتهاء من تطوير مدرسة القطان الإبتدائية بشنشور فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الإنتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة حمدي القطان الإبتدائية بشنشور بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تسليم هذا المشروع في الموعد المحدد له، وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية شنشور والقري المجاورة.

يأتى ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد سرور، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا تطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز ال 38لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .







