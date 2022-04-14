اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 02:12 م
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حى الدقى يرفع 143 إشغال ويحرر 22 محضرا خلال حملة مكبرة

الخميس، 14 أبريل 2022 01:39 م
حى الدقى يرفع 143 إشغال ويحرر 22 محضرا خلال حملة مكبرة رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى برئاسة اللواء احمد عبد الفتاح، حملة مكبرة بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لإعاده الانضباط في نطاق الحى، شملت شارع محي الدين وشارع التحرير وشارع سليمان أباظة وتم مراجعه تراخيص المحلات في نطاق الحملة
 
أسفرت الحملة عن رفع 143 اشغال وتحرير 8 محاضر اشغال للطريق العام و4 سيارات  انتظار أعلى الرصيف وضبط عدد 2 سياره تحمل مخلفات بدون تصريح لنقل مخلفات الحاويات وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي. 
 
كما تم تنفيذ حملة أخرى في شارع التحرير والسودان وتم رفع كافه الاشغالات وتحرير محاضر إشغال للمخالفين كما تم تحرير عدد 8 مخالفات غسيل سيارة وإتلاف الأسفلت وتم رفع السدادات المخالفة لحجز أماكن لانتظار السيارات وإشغال الطريق. 
 
كما تم التنسيق مع هيئة النظافة لرفع كفاءة الشارع بعد رفع الاشغالات  لإعاده الأرصفة للمنفعة العامة، كما تم رصد سنتر تعليمي بدون ترخيص في شارع التحرير وتم إيقاف النشاط المخالف.
 
 

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