حريق مدينة نصر .. تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات اندلاع حريق بخط غاز

كتب بهجت أبو ضيف

حريق مدينة نصر الذى وقع مساء أمس تجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة، لكشف ملابساته لمعرفة سبب اشتعال النيران في خط غاز بمدينة نصر، نتيجة حدوث تسرب بالخط المشار إليه، أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق اللودر، وتبين أنه خلال مشاركته في أعمال حفر فوجئ بتسرب الغاز نتيجة حدوث كسر بخط الغاز، لتشتعل النيران عقب ذلك.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.