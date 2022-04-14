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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق الضفة الغربية والمعابر

الخميس، 14 أبريل 2022 10:33 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق الضفة الغربية والمعابر جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب: أحمد جمعة

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الجيش، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية "عيد الفصح اليهودي"، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة ولغاية يوم السبت المقبل.

 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت القبل برئاسة وزير الجيش وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع "عيد الفصح".

 

هذا وأعلن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية، اللواء غسان عليان، في نهاية تقييم الوضع، أن وزير الجيش بني جانتس قرر إعادة فتح معابر الجلمة والريحان لدخول مواطني اسرائيل إلى جنين ابتداءً من يوم السبت، وفقًا لتوصية جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية واستنادًا إلى تقييم إضافي للوضع الأمني يعقد يوم الجمعة.

 

كما سيتم السماح مجددًا للتجار ورجال الأعمال البارزين (BMC) الخروج من منطقة جنين وفقًا لإجراءات الإغلاق العام.

 

وقال المنسق الإسرائيلي "الاغلاق لن يشمل الحالات الإنسانية، والطبية والاستثنائية، وتتم بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق."


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