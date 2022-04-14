اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 12:18 م
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جونسون يواجه 3 غرامات إضافية بسبب حفلات داونينج ستريت.. "ميرور" تكشف التفاصيل

الخميس، 14 أبريل 2022 12:02 م
جونسون يواجه 3 غرامات إضافية بسبب حفلات داونينج ستريت.. "ميرور" تكشف التفاصيل بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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يواجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ثلاث غرامات إضافية بسبب إقامة حفلات خلال فترة اغلاقات كورونا وخرقه للقواعد آنذاك، وفقا لصحيفة ميرور.

من المقرر أن تغرم الشرطة رئيس الوزراء لحضوره حفل وداع لمدير اتصالاته السابق ، لي كاين، وقال مصدر مقرب من التحقيق للصحيفة، إن حدث 13 نوفمبر يعتبر أخطر خرق للوائح فيروس كورونا من بين الحفلات التي حضرها رئيس الوزراء.

وأفادت تقارير أن جونسون من المقرر أن يتلقى ما لا يقل عن أربع غرامات إجمالاً وهو ما سيعرضه للمزيد من التهديد عندما يعود النواب إلى وستمنستر من العطلة الأسبوع المقبل.

 

وتشمل تلك الحفلات حدث عقد في مايو 2020 ، والتجمع في نوفمبر في شقة جونسون مع زوجته في يوم رحيل دومينيك كامينجز ، وحدث المغادرة السيد كاين.

وقال مصدر للصحيفة: "هذه ليست الغرامة الوحيدة التي يحصل عليها جونسون"، حيث يعتقد أيضًا أن حفل الكحول في يوم 13 نوفمبر من الممكن ان يغرم بسببه على الرغم انه غير معروف ما اذا كان رئيس الوزراء تناول المشروبات.

في المجموع ، تحقق سكوتلانديارد في 12 حدثًا بين مايو 2020 وأبريل من العام الماضي كان جونسون حاضرا في 6 منهم.

أعلنت الشرطة البريطانية عن الغرامة يوم الثلاثاء، حيث قالت إنها ستفرض 30 غرامة إضافية فيما يتعلق بعملية هيلمان، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي تم إصداره إلى أكثر من 50، وفي نفس اليوم، تم تأكيد اتصال الشرطة بجونسون وزوجته كاري جونسون وسوناك وطلبوا منهم توقع دفع غرامة.


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بوريس جونسون

ريتشي سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

داونينج ستريت

شرطة لندن

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