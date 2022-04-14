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جريمة عنصرية جديدة بأمريكا.. شرطة ميتشيجان تقتل أمريكى من أصول أفريقية

الخميس، 14 أبريل 2022 04:16 م
جريمة عنصرية جديدة بأمريكا.. شرطة ميتشيجان تقتل أمريكى من أصول أفريقية الشرطة الأمريكية -أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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كشفت مقاطع فيديو عن واقعة جديدة لتورط الشرطة الأمريكية فى قتل رجل من أصول أفريقية، حيث أظهرت المقاطع التى يعود تاريخها إلى الرابع من أبريل، رجلا من السود وجهه صوب الأرض ويتم إطلاق النار عليه من الخلف من قبل أحد ضباط شرطة ميتشيجان ليرديه قتيلا، وفقا لوكالة .

 

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس، أن القتيل وهو باتريك ليويا، يبلغ من العمر 26 عاما، قتل خارج منزل فى جراند رابيتدس بولاية ميتشيجان، وأمره الضابط الأبيض مرارا بترك صاعقه الكهربائى.

 

وبدافع الشفافية، كشف رئيس الشرطة الجديد فى جراند رابيتدس إريك وينستورم يوم الأربعاء عن أربعة مقاطع فيديو، من بينها لقطات هامة لحادث إطلاق النار سجلها أحد الركاب فى سيارة ليويا فى هذا الصباح الممطر.

 

وقال وينستورم، مسئول شرطة شيكاغو السابق الذى تولى رئاسة شركة جراند رابيدس فى مارس إنه يرى الأمر مأساة وكان مصدر حزن بالنسبة له.

 

وأظهر أحد مقاطع الفيديو ليويا وهو يهرب من الضابط الذى أوقفه لقيادته برخصة لا تخص المركبة. وتشاجرا أمام عدة منازل فى الوقت الذى خرج فيه راكب سيارة لوليا وراقب الأمر.

 

وقال مسئول الشرطة إن المعركة حول الصاعق الكهربائى استمرت نحو 90 ثانية. وفى اللحظات الأخيرة كان الضابط فوق ليويا، يضع ركبته على ظهره لإخضاعه.

 

وتجرى شرطة ولاية ميتشجان تحقيقات فى حادث إطلاق النار، وقال المسئول الرئيسى فى مقاطعة كنت إنه أكمل تشريح الجثة، لكن اختبارات السموم لم تنته بعد.


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