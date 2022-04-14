اليوم السابع
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تونس ترحب بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

الخميس، 14 أبريل 2022 11:00 م
تونس ترحب بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن قيس سعيد
أ ش أ

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رحبت تونس، بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنية أن تكون هذه الخطوة فرصة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة فى اليمن.

وأعربت تونس - في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - عن أملها في أن تشكّل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن؛ بما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه، ويلبى تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

يذكرأن، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسيا ميخائيل بجدانوف ترحيب روسيا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، معربا عن الامل فى حلول السلام والامن والاستقرار فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشى، اليوم مع بجدانوف بالعاصمة الروسية موسكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات السياسية اثر المشاورات اليمنية اليمنية، التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

 


تونس

قيس سعيد

اليمن

مجلس القيادة الرئاسى

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