اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 09:46 م
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تنظيم إفطار جماعى لألف طالب وافد فى الجامع الأزهر.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 09:32 م
تنظيم إفطار جماعى لألف طالب وافد فى الجامع الأزهر.. صور مبادرة ألف دعوة إفطار
كتب لؤى على

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شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس في الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر مع الطلاب الوافدين، حيث ينظم الجامع مبادرة «ألف دعوة إفطار» يوميًّا لألف طالب وافد من أكثر من مئة جنسية حول العالم يدرسون بالأزهر.
 
وقال وكيل الأزهر، إن هذه المبادرة جاءت في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورعايته لأبنائه الوافدين واندماجهم في المجتمع المصري لتكون لهم مصر وطنًا وسكينة طوال فترة دراستهم ومسيرتهم العلمية، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب بجنسياتهم المتنوعة ثروة وكنز للأزهر ومصر، ويعول الأزهر عليهم كثيرًا في نشر رسالته ومنهجه الوسطي ونقل صورة مشرفة عن مصر ورحلتهم العلمية فيها.
 
وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن الجامع يستقبل ألف طالب يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، وقد تم فتح باب التقديم للطلاب الوافدين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يكون التسجيل بشكل يومي، ويحصل كل طالب على رقم تسجيل يجد وجبته جاهزة وبشكل منظم في صحن الجامع الأزهر مع إخوانه من الطلاب الوافدين.
 
الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر مع الطلاب الوافدين
الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر مع الطلاب الوافدين

الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر
الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

جانب من الافطار
جانب من الافطار

مبادرة ألف دعوة إفطار
مبادرة ألف دعوة إفطار

 


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