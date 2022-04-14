تغيرات حادة وسريعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الخميس 14 أبريل والجمعة 15 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- السبت 16 أبريل:

اعتبارا من السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

- الأحد 17 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على على غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الاثنين 18 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الثلاثاء 19 أبريل:

اعتبارا من الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا .