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تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 14 أبريل 2022 12:08 م
تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-4-2022، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى سعر 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.94 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.89 جنيه للشراء.
 
19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.97 جنيه للشراء.
 
20.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.97 جنيه للشراء.
 
20.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.94 جنيه للشراء.
 
20.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.98 جنيه للشراء.
 
20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.96 جنيه للشراء.
 
20.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.00 جنيه للشراء.
 
20.16 جنيه للبيع.

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