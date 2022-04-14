تعرف على حركة محليات سوهاج.. "فريدة" للمنشأة و"عدلى" لمدينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية، و8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة، و7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية، كما تضمنت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، 5 رؤساء مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر و4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج.

وفى محافظة سوهاج حصل اليوم السابع على الأسماء التى شملت التمديد للسكرتير العام المساعد وترقية ونقل 4 رؤساء مدن جاءت على النحو التالى:

1 - ضياء الدين ابراهيم أبوالعزم سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج.

2 - عدلي محمد أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج .

3 - و فريدة سيد سلام رئيس مركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

4 - حازم أحمد أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج.

5 - ممدوح أحمد حسانين رئيس مركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج.

هذا من المقرر أن يصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج حركة تنقلات داخلية للقيادات المحلية، خاصة أن هناك بعض الأماكن الشاغرة التي خلت بخروج أصحابها على المعاش أو ترقيتها وهى طهطا ودار السلام والمراغة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، أعلن أن حركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات.